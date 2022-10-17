В Ростове-на-Дону иномарка влетела в столб

При перестроении он не справился с управлением и на всей скорости влетел в столб. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону иномарка "Фольксваген Поло" врезалась в столб. Авария произошла вечером 16 октября.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 19-летний водитель двигался в сторону улицы 339 Ст. Дивизии. При перестроении он не справился с управлением и на всей скорости влетел в столб.

В результате ДТП пострадал водитель Фольксваген Поло. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтранс Ростовской области опубликовал список мест размещения дорожных камер

Перечень мест установки комплексов фотовидеофиксации в регионе был обновлен

(Подробности)