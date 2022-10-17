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Общество17 октября 2022 12:40

В Ростовской области военкомат прокомментировал сообщение об отмене отправки мобилизованных на СВО

Ранее сообщалось, что призванных не будут отправлять 17 и 18 октября
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Отправка мобилизованных из Неклиновского района 12 октября. Фото: сайт администрации района.

Отправка мобилизованных из Неклиновского района 12 октября. Фото: сайт администрации района.

В военкомате Неклиновского и Мясниковского районов Ростовской области прокомментировали сообщение об отмене отправки мобилизованных бойцов для участия в СВО. В комиссариате «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, что отправка проходит по плану.

- По нашей информации, отправка бойцов в рамках частичной мобилизации будет осуществляться по плану до 19 октября, - прокомментировали в военкомате.

Напомним, ранее в ростовских СМИ прозвучала информация о том, что в Неклиновском районе отменили отправки мобилизованных, назначенные на 17 и 18 октября.

Ранее оправка мобилизованных жителей Неклиновского района проходила вечером 12 октября, а также утром 13 октября в селе Покровском.

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