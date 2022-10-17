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Общество17 октября 2022 12:40

Строительством трассы «Западная хорда» в Ростове займется частная компания

В донской столице определен подрядчик строительства «Западной хорды»
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В течение пяти лет в нормативное состояние будут приведены свыше двух тысяч объектов дорожной сети.

В течение пяти лет в нормативное состояние будут приведены свыше двух тысяч объектов дорожной сети.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове строительством автомобильной дороги «Западная хорда» от федеральной магистрали А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог до моста через реку Дон на западном обходе частная компания «Т-ТРАНС». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

На данном этапе завершены конкурсные процедуры завершены, подпись контракта на 25 октября. В 2022 году на объекте планируется начать подготовительные работы. Перспективы дорожной отрасли донского региона обозначил губернатор Ростовской области на Международной специализированной выставке-форуме «Дороги-2022» Василий Голубев.

В течение пяти лет в нормативное состояние будут приведены свыше двух тысяч объектов дорожной сети.

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