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Общество17 октября 2022 13:20

В Таганроге мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за продажу наркотиков

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы
Лейла МИРИШОВА
головное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения.

головное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге 48-летний мужчина обвиняется в продаже наркотиков. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, местный житель купил наркотики, а затем передал в руки покупателю за 2700 рублей. В ходе следствия правоохранители установили, что он передал запрещенное вещество в размере 0,15 граммов.

Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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