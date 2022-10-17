В Таганроге мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за продажу наркотиков

головное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге 48-летний мужчина обвиняется в продаже наркотиков. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, местный житель купил наркотики, а затем передал в руки покупателю за 2700 рублей. В ходе следствия правоохранители установили, что он передал запрещенное вещество в размере 0,15 граммов.

Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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