В Волгодонске подростка осудили за попытку сбыта наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске осудили подростка, который пытался распространить наркотики. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в апреле 2022 года подросток со своими подельниками получил в мессенджер от кого-то сообщение с фотографиями и координатами тайника, в котором лежала партия расфасованного по дозам наркотика. Парень попытался забрать его оттуда для дальнейшего распространения, но в этот момент он был задержан сотрудниками полиции. При обыске у него обнаружили десять пакетов с наркотиками общей массой более 4,6 грамм, что является крупным размером.

- Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в воспитательной колонии, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Распространителя синтетических наркотиков задержали в Ростовской области.

Он делал закладки на территории региона.