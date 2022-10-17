В Ростове капитально отремонтируют лабораторию в детской поликлинике №1

Прежняя лаборатория располагалась на первом этаже жилого дома 1936 года постройки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют лабораторию в детской поликлинике №1 на улице 1-й Конной Армии. Об этом сообщили в горздраве 17 октября.

По информации ведомства, на время ремонтных работ пациенты смогут сдавать анализы в процедурном кабинете на улице Сержантова, 3. По новому адресу юных граждан будут принимать с 7:30 до 9:00.

Прежняя лаборатория располагалась на первом этаже жилого дома 1936 года постройки. Там регулярно проводился текущий ремонт помещения, однако он не смог улучшить положение. Лаборатория нуждается в капитальном ремонте.

Отметим, что в декабре прошлого года детская городская поликлиника №1 получилa разрешение на капремонт лаборатории. Стоимость ремонта составит 5,5 миллионов рублей. Работы запланированы по программе «Модернизация первичного звена» на будущий год.

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