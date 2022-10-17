Ясная и прохладная погода ожидается в Ростове во начале рабочей недели

В начале недели зонтик не пригодится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове в начале новой недели ожидается ясная и прохладная погода. И лишь только в конце рабочей недели, в четверг и пятницу, возможны дожди. Такой прогноз дают синоптики Ростовского гидрометцентра.

Нынешняя ночь ночь на вторник выдастся прохладной — от +2 до +4, днем ожидается от +15 до +17. В среду станет теплее на два градуса — до +19 днем. В оба дня ожидается переменная облачность без осадков. А в четверг температура пойдет на спад — до +14, в пятницу и того ниже — до +11 днем. Оба дня обещают быть дождливыми.

Скорость ветра обещает держаться на уровне 5 — 10 метров в секунду.

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