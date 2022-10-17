Синоптики обещают похолодание и дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове на неделю 17 - 21 октября уверенно идет в сторону постепенного похолодания. Приводим точный прогноз на неделю от синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +4 — 6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14 — 16.

Во вторник также будет облачно без осадков, ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2 - 4, днем же +15 — 17.

В среду также дождей ждать не стоит. Ветер юго-западный и западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет на уровне +3 — 5, днем — от +17 до +19.

А в четверг лучше взять с собой зонт — будет срываться дождь. Ветер ожидается западный 5 — 10 метров в секунду. Воздух станет прохладнее — до +14 днем.

В пятницу тоже возможен дождь, но слабее. Ветер сохранит скорость и направление как в четверг. Но похолодает еще на три градуса — днем ожидается до +11.

По Ростовской области в понедельник облачно, но без дождей. Ветер северо-восточный и восточный 6 - 11 метров в секунду, днем местами по югу с порывами до 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от +2 до +7, по северу и востоку региона ожидается похолодание до -4 мороза, а днем — от +11 до +16. Местами в южных и юго-восточных районах сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

Во вторник дождей не ожидается, ночью и утром местами осядет туман. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 4 - 9 метров в секунду, днем в отдельных районах с порывами до 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, местами до -5, днем — от +11 до +16, по югу - до +18.

В среду ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и западный 5 - 10 метров в секунду, днем местами с порывами до 12 - 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +8 в зависимости от района, а местами подморозит до -3. Днем же потеплеет — от +12 до +17, а по югу области распогодится до +20.

В четверг, как и в донской столице, в некоторых районах пройдет дождь, ветер преимущественно западный 5 — 10 метров в секунду, порывы до 12 — 14. Температура воздуха опустится до +14 днем. В пятницу местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха опустится до +11 днем.

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