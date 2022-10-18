ФК «Ростов» подал жалобу по десяти эпизодам матча с «Уралом»

Матч прошел 14 октября. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» обратился к председателю экспертно-судейской комиссии РФС Павлу Каламанцеву. В клубе считают, что судейство в матче 13-го тура с «Уралом» было необъективным. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте «желто-синих».

В заявлении говорится, например, об эпизоде на 4-й минуте матча. Авторы пишут, что игрок «Ростова» делал передачу вперед, но футболист «Урала» сыграл рукой. Они отмечают, что судья на это нарушение никак не отреагировал.

Представители «Ростова» также обратили внимание на эпизод, случившийся на 14-й минуте матча. В заявлении говорится, что игрок «Урала» атаковал соперника «в безрассудной манере», вступая в борьбу и футболистом «Ростова». «Желто-синие» говорят, что в этот момент произошел контакт в воздухе ноги с открытыми шипами с ногой соперника.

— Считаем, что данные действия, по нашему мнению, должны быть наказуемы предупреждением. Также отметим, что эта атака могла стать перспективной для «Ростова», —говорят в клубе.

Всего в обращении описываются десять эпизодов матча. Решения по ним, считают в «Ростове», носили односторонний характер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» - «Урал» 14 октября 2022: прямая трансляция матча 13 тура РПЛ

Футбол. Онлайн-трансляция матча «Ростов» - «Урал» 14 октября 2022, лучшие голы, главные моменты игры 13 тура РПЛ. (Подробности)