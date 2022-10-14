«Ростов» - «Урал» 14 октября 2022. Фото: ФК "Ростов".

21:30 Игра оканчивается победой "Урала". "Ростов" терпит второе поражение в сезоне со счетом 1:2.

21:29 Ранджеловича на поле сменяет Алексей Герасимов.

21:28 Возникает легкая потасовка, в которой наиболее активное участие принимают Глебов и Эмерсон и оба получают по "горчичнику".

21:26 Нарабатывает на вторую желтую Бевеев и "Урал" остается в меньшинстве.

21:24 Снова у нас в центре внимания Щетинин, который сейчас в ходе розыгрыша корнера откровенно срубил на бровке Ранджеловича и получил желтую карточку.

21:22 Жестко врезаются друг в друга у вратарской Помазуна Сиссе и Голенков.

21:20 К основному времени матча добавлено шесть минут.

21:15 Не торопится Помазун вводить мяч в игру от угла своей вратарской, и это не проходит мимо внимания Турбина. Вратарь получает желтую карточку.

21:07 Замена у "Ростова". Вместо Миронова на поле выходит Кирилл Щетинин.

21:06 Новая замена следует сейчас в составе "Урала": вместо Кулакова на поле выходит Лео Гогличидзе.

21:03 Не торопится теперь уже Бевеев подниматься с газона, всем своим видом показывая, что отмахнулся от него локтем Миронов.

21:01 Гол в ворота ростовчан забивает только что вышедший на поле Рай Влут. Счет снова меняется в пользу гостей - 1:2.

21:00 Параллельно и у ростовчан происходит замена: вместо Мельникова выходит Андрей Лангович.

20:59 Первая замена следует в нашем матче. У гостей. Вместо Юшина на поле выбегает голландец Рай Влут.

20:54 Получил минутой ранее и Миронов повреждение, не только Бивеев, а далее увидел лишь жёлтую перед собой восьмой номер "Ростова".

20:53 Фол со стороны Миронова почти на красную карточку при подкате под Бивеева.

20:52 В очередной раз совещается Турбин с бригадой VAR, при этом на фоне сильнейшего негодования со стороны Кулакова.

20:48 Бевеев получает желтую карточку за удар по ногам Мельникова.

20:41 Мельников начал кататься по полю от боли, но мяч у ростовчан, а потому Турбин игру не останавливает.

20:40 Начался второй тайм!

20:19 Судья дает свисток и команды отправляются на перерыв с ничейным счетом.

20:18 Желтую карточку получает Сиссе.

20:17 И вот вновь отправляется к монитору Турбин, хотя игроки "Урала" отчаянно просят его не делать этого.

20:16 Снова корчится от боли Комличенко, в жёсткий стык с которым сейчас в центре поля пошёл Сиссе.

20:15 К основному времени тайма добавлено две минуты.

19:56 Сравнивает счет Роман Тугарев ударом с 11-метровой отметки. Счет на табло становится ничейным - 1:1.

19:54 Судья идет смотреть повтор и назначает после просмотра пенальти в ворота "Урал".

19:53 Начинает отчаянно корчиться от боли у чужой вратарской Николай Комличенко, вновь требуя назначить пенальти.

19:47 Счет в матче открыл игрок "Урала" Лазар Ранджелович. 0:1 в пользу гостей.

19:44 При попытке взять снаряд под свой контроль врезают друг другу шипами по голеностопам Уткин и Каштанов.

19:37 Терентьев отправил мяч от правого фланга в самый центр вратарской "Урала", там сферу на грудь принял Николай Комличенко, и направил ее в сторону Помазуна, не попав при этом в цель

19:35 Жёсткий верховой стык произошел в самом центре поля с участием. Кулаков лбом угодил в затылок Сильянова.

19:30 Команды выходят на поле и судья дает стартовый свисток.

Сегодня, 14 октября, состоится матч 13 тура Российской Премьер-Лиги по футболу. ФК "Ростов" сразится на своем поле с «Уралом». Противостояние начнется в 19:30 по московскому времени. Ведем прямую трансляцию матча на сайте "КП - Ростов-на-Дону".

ПОГОДА

Сейчас в донской столице, по данным синоптиков, около +10 градусов, ясно и слабый ветер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Сейчас у екатеринбургского клуба идет чреда уже из трех побед. «Ростов» же в последних матчах допускает много ошибок в обороне, но в атаке по-прежнему силен. Но стоит отметить, что за последние три года "Ростов" обыграл "Урал" лишь один раз.

Победу подопечных Валерия Карпина букмекеры оценивают коэффициентом 1,9. На победу "Урала" аналитики предлагают ставить с коэффициентом 4,54, а на ничью - 3,75.

СОСТАВЫ КОМАНД

ФК "Ростов": Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Максим Осипенко, Данила Прохин, Александр Сильянов, Алексей Миронов, Данил Глебов, Роман Тугарев, Степан Мельников, Даниил Уткин, Николай Комличенко. Запасные: Михаил Цулая, Николай Поярков, Андрей Лангович, Александр Мухин, Виктор Мелехин, Иван Комаров, Марат Ковальков, Абдулло Джебов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Артем Нтумба. Главный тренер: Валерий Карпин.

ФК "Урал": Илья Помазун, Егор Филипенко, Мингиян Бевеев, Денис Кулаков, Эмерсон, Юрий Газинский, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Александр Юшин, Алексей Каштанов, Лазар Ранджелович. Запасные: Никита Алексеев, Алексей Герасимов, Артем Мамин, Лео Гогличидзе, Илья Быковский, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов, Рамазан Гаджимурадов, Евгений Татаринов, Рай Влут. Главный тренер: Виктор Гончаренко.

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