В матче "Ростов" - "Урал" счет открыл игрок гостей Лазар Ранджелович. Фото: Александр ГЛУЗ

В матче 13-го тура Мир Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" счет открыли гости. Мяч в ворота ростовчан отправил екатеринбуржец Лазар Ранджелович. Первый гол в игре был забит на 17-й минуте игры.

Мяч принял Алексей Каштанов на самой дужке штрафной "Ростова". На это обратили внимание сразу два игрока желто-синих и бросились в отбор. Затем скинул Алексей снаряд правее на Лазара Ранджеловича, а тот в свою очередь красиво запустил его по дуге за спину Песьякову мягким ударом примерно с 13 метров.

Счет на табло сменился в пользу гостей и показал 0:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» - «Урал» 14 октября 2022: прямая трансляция матча 13 тура РПЛ.

Футбол. Онлайн-трансляция матча «Ростов» - «Урал» 14 октября 2022, лучшие голы, главные моменты игры 13 тура РПЛ.