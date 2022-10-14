Букмекеры дали прогноз на предстоящую встречу "Ростова" и "Урала". Фото: ФК "Ростов".

Букмекеры дали свой прогноз на предстоящий матч "Ростов" - "Урал", который пройдет в рамках 13-го тура Мир Российской премьер-лиги на стадионе "Ростов-Арена" в 19:30. Фаворитом встречи все единогласно называют подопечных Валерия Карпина. Команда на протяжении сезона идет практически без поражений.

Сейчас по итогам 12 туров желто-синие находятся на второй строчке турнирной таблицы. Донской куб на протяжении сезона пока уступил только петербургскому "Зениту". В предыдущем туре в южном дерби ростовчанам удалось обыграть "Краснодар", чего не происходило на протяжении восьми лет.

"Урал" сейчас занимает 12-ю строчку турнирной таблицы. Впервые одержать победу екатеринбуржцы смогли лишь в девятом туре, обыграв "Торпедо". Кроме этого, "Урал" еще даже вничью ни разу не сыграл с топовым клубом.

Сейчас у екатеринбургского клуба идет чреда уже из трех побед. «Ростов» же в последних матчах допускает много ошибок в обороне, но в атаке по-прежнему силен. Но стоит отметить, что за последние три года "Ростов" обыграл "Урал" лишь один раз.

Победу подопечных Валерия Карпина букмекеры оценивают коэффициентом 1,9. На победу "Урала" аналитики предлагают ставить с коэффициентом 4,54, а на ничью - 3,75.

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