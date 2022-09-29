Фанаты ФК "Ростов": "Без поражений не бывает побед!"

Фанаты поддержали ФК "Ростов" после поражения в матче против "Ахмата". Фото: ФК "Ростов".

Болельщики ФК "Ростов" на официальной странице клуба в социальной сети поддержали команду после первого в сезоне поражения в матче с грозненским "Ахматом". Желто-синие уступили в гостевом кубком матче со счетом 3:1.

Фанаты не стали ругать команду, как это обычно бывало после поражений, а наоборот написали множество добрых слов под постом с опубликованным итогом игры. Болельщики посчитали, что в проигрыше "Ростова" виновата не столько команда, сколько некомпетентный, по их мнению, судья. Ростовчане уверены, что он не раздавал желтые и красные карточки игрокам, которые этого заслужили и неправильно назначил пенальти.

"Ничего страшного не произошло", "Спасибо за игру! Без поражений не бывает побед", "За 12 игр без поражений, это хорошая пощечина, чтоб собраться перед чемпионатом", "Пенальти нам поставили легендарный... Как такие можно ставить? Прохин отобрал мяч и поставил корпус игроку "Ахмата" и судья там углядел нарушение?", "Пощечина нужна, не зазнавались чтобы. Состав не такой сыгранный, как основа", - поделились своим мнением в комментариях фанаты.

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Игра закончилась со счетом 3:1.