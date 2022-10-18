Единственный в Ростове электробус вышел на линию спустя 2 года

В прошлый раз электробус эксплуатировали на протяжении четыре с половиной лет. Фото: Ростовский городской транспорт.

Купленный администрацией Ростова в 2018-м году за 37 миллионов рублей единственный в городе электробус 18 октября снова вернули на линию, пишет сайт «Ростовский городской транспорт».

Электробус КАМАЗ-6282 обслуживает маршрут № 88. Он отправляется от Главного железнодорожного вокзала и едет до Исторического парка «Россия — моя история». Сейчас маршрут электробуса дублируют автобусы №№ 3, 3а, 7, 67 и троллейбус № 1. Перед запуском электромашине присвоили новый, красивый бортовой номер — 777.

В прошлый раз электробус эксплуатировали на протяжении четыре с половиной лет. Однако, пишет издание, на линию он выходил всего 138 дней. Крайний раз автомобиль автобус был задействован в перевозке пассажиров в июне 2020 года. Тогда власти называли этот транспорт имиджевым.

По словам сотрудников горадминситрации, в 2021 году электробус в связи с выявлением неисправности находился на гарантийном обслуживании в сервисном центре дилерского предприятия. В свою очередь дилер отправил машину на завод-изготовитель в город Набережные Челны для проведение квалифицированного ремонта.

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