Трое кубанцев получили тюремный срок за распространение наркотиков в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове осудили трех жителей Краснодарского края. Их признали виновными в совершении преступления по статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что двое мужчин и одна женщина в феврале приехали в Ростов из Краснодарского края. По прибытии они незамедлительно приобрели около полукилограмма синтетического наркотика для дальнейшего распространения. Они сняли квартиру, где расфасовали полученный товар по пакетикам, а затем отправились делать закладки по городу. Часть наркотика они успели разложить, а остальное хранили при себе и в квартире. Но завершить преступление до конца им не удалось, поскольку их задержали прямо в момент сбыта незаконных веществ.

- Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а мужчины получили по восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - отмечается в сообщении.

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