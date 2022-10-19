В Ростове 18 октября снесли дореволюционный дом на Московской

На Московской, 28 снесли дореволюционный дом. Фото: Геннадий Крольман.

В Ростове-на-Дону на Московской во вторник, 18 октября, снесли дореволюционный дом Марии Горбачевой. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Накануне бульдозер активно работал во дворе дома номер 28. По словам участника акций движения «МойФасад» Александра Бобринского, снос был легальным — городская Комиссия по аварийному фонду вроде бы утвердила его к ликвидации. Хотя еще в июне текущего года экскурсовод Геннадий Крольман сообщал, что участники той же самой Комиссия дважды осматривали это строение и однозначно высказались за его сохранение.

Летом текущего года градозащитники пытались присвоить дому статус памятника наследия ли объекта ценной градоформирующей застройки. Но им в этом отказали. В итоге Старый Ростов лишился еще одного дореволюционного здания.

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