В Новочеркасске назначили нового прокурора

В скором времени он приступит к рабочим обязанностям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назначил нового прокурора города Новочеркасска. Новую должность займет бывший исполняющий обязанности прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Александр Доценко. В скором времени он приступит к рабочим обязанностям.

Также Александр Доценко трудился в областной прокуратуре и в Таганроге. Кроме того, он входил в состав региональной правительственной комиссии по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов.

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