В Ростовской области «Газель» столкнулась с «Мерседесом»

По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Газель 2790» уснул за рулем. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Багаевском районе Ростовской области в 5 часов 20 минут на автодороге «Ростов- Семикаракорск-Волгодонск» столкнулись два автомобиля, пострадал один водитель. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Газель 2790» уснул за рулем. Сначала продолжил движение по правой обочине, затем выехал на проезжую часть и допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем «Мерседес». В нем за рулем сидел 28-летний водитель.

В результате пострадал водитель газели. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Госавтоинспеции сообщили еще об одном погибшем ребенке в аварии с большегрузом на трассе Волгодонск — Зимовники 10 августа 2022

Стала известна новая информация о серьезной аварии на трассе Волгодонск - Зимовники 10 августа 2022, в которой погибли пять человек (подробнее)