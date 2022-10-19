В Таганроге подросток угнал машину, устроил ДТП и врезался в аптеку

После ДТП автомобиль врезался в аптеку. Фото: vk.com/taganrog_dps.

В Таганроге 17-летний подросток сел за руль иномарки и устроил ДТП. Происшествие случилось в районе на улице Свободы, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Ночью 19 октября несовершеннолетний двигался «Тойоте Раф 4» двигался в районе дома № 21/1. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения. Автомобилист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в «Шевроле Ланос». После подросток продолжил движение и въехал в фасад аптеки.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Вскоре после аварии водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что «Тойоту» молодой человек угнал у своего знакомого.

— В отношении подростка составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.

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