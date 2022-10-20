В Ростове вынесли приговор россиянке, которая финансировала террористов

Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления «Содействие террористической деятельности».
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Южном окружном военном суде вынесли приговор жительнице Кисловодска, которая финансировала террористическую организацию ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Ростовской области.
Оперативниками было установлено, что подсудимая, ранее принявшая ислам, с 2018 по 2020 годы через посредника осуществляла переводы денежных средств для оказания помощи террористической организации. Во время следствия по месту жительства задержанной была изъята литература, проповедующая радикальные направления в исламе.
В итоге обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления «Содействие террористической деятельности». Подсудимая была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и сейчас обжалуется стороной защиты.
* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № АПИ14-1424С признана террористической организацией, запрещенной в России.
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