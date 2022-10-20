В Ростове вынесли приговор россиянке, которая финансировала террористов

Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления «Содействие террористической деятельности». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Южном окружном военном суде вынесли приговор жительнице Кисловодска, которая финансировала террористическую организацию ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Ростовской области.

Оперативниками было установлено, что подсудимая, ранее принявшая ислам, с 2018 по 2020 годы через посредника осуществляла переводы денежных средств для оказания помощи террористической организации. Во время следствия по месту жительства задержанной была изъята литература, проповедующая радикальные направления в исламе.

В итоге обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления «Содействие террористической деятельности». Подсудимая была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и сейчас обжалуется стороной защиты.

* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № АПИ14-1424С признана террористической организацией, запрещенной в России.

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