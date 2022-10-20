Средняя зарплата в Ростовской области вырастет до 44 тысяч рублей к концу 2002 года

До конца года средняя зарплата в регионе должна подрасти почти на полторы тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К концу 2022 года средняя зарплата жителей Ростовской области поднимется до 44 тысяч рублей. Опубликовано Распоряжение Правительства региона «О предварительных итогах социально-экономического развития Ростовской области за 7 месяцев 2022 года и ожидаемых итогах за 2022 год».

В подписанном губернатором Василием Голубевым распоряжении указано, что средняя зарплата с января по июль этого года составила 42 553 рубля 80 копеек. По прогнозам правительства, по итогам года средняя заработная плата по региону составит 44 044 рубля 70 копеек. Таким образом, размер средней зарплаты вырастет на 1490 рублей 90 копеек.

При этом среднедушевой доход граждан вырастет с 34143 рублей 20 копеек за семь месяцев до 40850 рублей по итогам года.

С января по июль уровень безработицы составил 0,6 процента, то есть без работы сидели 13,5 тысячи человек. По прогнозам на конец года, эта цифра увеличится: 21,3 тысячи безработных и 1 процент — уровень безработицы.

Напомним, в августе сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко утвердил социально-экономический прогноз, по которому к 2025 году среднемесячная зарплата в Ростове должна вырасти примерно от 59,5 до 60,8 тысячи рублей.

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