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Общество21 октября 2022 5:03

Для ростовчан закупят более 60 трехсекционных трамваев

Кроме того, модернизируют 30 имеющихся односекционных
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Для ростовчан закупят более 60 трехсекционных трамваев.

Для ростовчан закупят более 60 трехсекционных трамваев.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для Ростова в рамках концессионного соглашения запланировали закупить 61 трехсекционный трамвай. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Синара-ГТР».

В конце сентября была окончена разработка концессионного соглашения. В рамках него планируется полностью обновить трамвайную инфраструктуру донской столицы. Кроме того, будут построены и дополнительные трамвайные пути.

Запланировано построить 104 километра новых путей с двумя сервисными депо. А также будет закуплен 61 трехсекционный трамвай. Кроме того, модернизируют и имеющиеся 30 односекционных, которые были закуплены к Чемпионату мира по футболу четыре года назад.

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