Для ростовчан закупят более 60 трехсекционных трамваев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для Ростова в рамках концессионного соглашения запланировали закупить 61 трехсекционный трамвай. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Синара-ГТР».

В конце сентября была окончена разработка концессионного соглашения. В рамках него планируется полностью обновить трамвайную инфраструктуру донской столицы. Кроме того, будут построены и дополнительные трамвайные пути.

Запланировано построить 104 километра новых путей с двумя сервисными депо. А также будет закуплен 61 трехсекционный трамвай. Кроме того, модернизируют и имеющиеся 30 односекционных, которые были закуплены к Чемпионату мира по футболу четыре года назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти рассказали, в какие районы Ростова запустят скоростной трамвай.

Как изменится транспортная инфраструктура города.