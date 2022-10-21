В Ростове с 5 ноября начнут действовать массовые ограничения на парковку

Ростовчанам следует заранее продумать свой маршрут и выбрать доступное место парковки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону власти ограничат парковку и стоянку автомобилей на нескольких улицах в центре с 5 ноября. Об этом сообщил городской департамент автодорог.

Парковать авто нельзя будет в переулке Газетном на следующих участках: от Варфоломеева до Филимоновской (восточная сторона); от Филимоновской до Лермонтовской (западная сторона); от Лермонтовской до Тельмана (восточная сторона). Остановка будет запрещена на улице Серафимовича: от дома №11/28а до дома №17а; от дома №21 до Халтуринского переулка, от дома №44 до проспекта Будёновского. В списке также участки на Соборном, от дома №213 до улицы Народного Ополчения, и на Социалистической, от дома №83 до дома №79.

Также остановка транспорта будет запрещена по Серафимовича, начиная от Доломановского переулка и переулка до Братского (северная сторона), и на участке от дома №24 до переулка Халтуринского.

Ростовчанам следует заранее продумать свой маршрут и выбрать доступное место парковки.

Напомним, с 15 октября на улице Московской будет отменен поворот налево при проезде со стороны проспекта Стачки. От моста на Стачках до Братского можно проехать со стороны пересечения Станиславского и Братского.

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