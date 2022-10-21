В военной части Новочеркасска устроили две свадьбы для мобилизованных

Для молодоженов была устроена настоящая брачная церемония. Фото: сайт администрации Новочеркасска.

В военной части в Новочеркасске 20 октября сыграли сразу две свадьбы. Семьям Метельченко и Щеголевых расписаться вне очереди помог штаб общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новочеркасска.

Как оказалось, члены штаба провожали мобилизованных новочеркасцев к месту их службы и случайно узнали, что они не успели оформить официальные отношениями со своими возлюбленными. Как уточнил первый заместитель главы администрации города Виктор Синюгин, оба мобилизованных мечтали расписаться до своей отправки на специальную военную операцию.

Свадьба прошла с казаками и караваями. Фото: сайт администрации Новочеркасска.

Для молодоженов была устроена настоящая брачная церемония – с караваями, букетами невест и выступлением казачьего ансамбля. Не обошлось и без подарков. Поздравления в этот день прозвучали от родственников молодоженов, сослуживцев, официальных лиц и представителей казачьих станичных обществ. Виктор Синюгин вручил молодоженам сертификаты на 50 тысяч рублей. Он заверил мобилизованных, что город окажет их семьям необходимую поддержку.

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