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Общество25 сентября 2022 13:51

Мобилизованные дончане смогут заключить брак в день подачи заявления в ЗАГС

Мобилизация является одним из особых обстоятельств
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Мобилизованные дончане смогут заключить брак в день подачи заявления в ЗАГС.

Мобилизованные дончане смогут заключить брак в день подачи заявления в ЗАГС.

Фото: Андрей КАРА

В Ростовской области мобилизованные местные жители смогут заключить брак в день подачи заявления. Об этом сообщается в телеграм-канале батайского ЗАГСа.

Сотрудники ведомства уточнили, что, согласно статье 11 Семейного кодекса, заключение брака должно производиться в личном присутствии обоих молодоженов. Союз заключается по истечение месяца с момента подачи заявления в ЗАГС, но никак не позднее, чем через 12 месяцев. Дату и время пара определяет самостоятельно. Также в законе отмечается, что в случае уважительной причины, брак можно зарегистрировать, не дожидаясь истечения месяца.

- Информируем граждан, что при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен и в день подачи заявления. Мобилизация является одним из особых обстоятельств, - отметили в ЗАГСе.

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Военный комиссар Игорь Егоров рассказал о сроках частичной мобилизации в Ростовской области.

Точной даты еще не известно, но военком указал, как долго мероприятия могут продлиться.