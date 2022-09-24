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Общество24 сентября 2022 17:49

В Ростовской области отредактировали приказ о частичной мобилизации

Теперь в нем стало на один параграф меньше
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области отредактировали приказ о частичной мобилизации.

В Ростовской области отредактировали приказ о частичной мобилизации.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области было принято решение отредактировать приказ о проведении частичной мобилизации. Теперь в тексте документа не шесть, а пять параграфов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В актуальной версии приказа исключен параграф о запрете выезда за пределы районов (городов) офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссаров муниципальных образований, - отметили в правительстве.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров предписал разъяснить имеющийся приказ во всех организациях.

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В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации.

В тексте документа шесть параграфов.