В Ростовской области на федеральной трассе столкнулись пять машин

Правоохранители выясняют обстоятельства массовой аварии на трассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Октябрьском районе, на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП, сообщили в донском главке. По данным ведовства, 39-летний водитель «Вольво» с полуприцепом на спуске нарушил дистанцию.

Мокрая дорога усугубила ситуацию. В итоге иномарку занесло на «встречку» . Там «Вольво» врезался с «КИА», затем – с грузовиком, который тащил на буксире другой большегруз. А в завершении «Вольво» протаранил «Дэу Нексию».

Следом «КИА», которую после удара отбросило в сторону, врезалась в «Форд Фокус». Таким образом, в аварии участвовали пять машин

В результате ДТП мужчина за рулем «Дэу» скончался на месте аварии. Водитель «Форда» с травмами госпитализирован.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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