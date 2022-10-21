В Сальске мужчину подозревают в разбойном нападении

От ударов тот потерял сознание, а злоумышленник воспользовался этим и украл деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сальске 31-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчины решили встретиться и выпить спиртного. Во время застолья между товарищами завязался спор, в результате чего, мужчина накинулся с кулаками на своего 45-летнего знакомого. От ударов тот потерял сознание, а злоумышленник воспользовался этим и украл деньги из его куртки. Часть денег он успел потратить на свои нужды, остальную часть полиция изъяла при задержании.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)