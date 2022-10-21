К реализации проекта ростовского скоростного трамвая могут приступить уже в этом году

Работы будут осуществляться до 2028 года. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростове уже в этом году могут приступить к реализации скоростного трамвая. Об этом 21 октября сообщили в компании «Синара».

По оценке специалистов предприятия, ход реализации проекта зависит от процесса его согласования. Если у сторон договора не будет разногласий, то подрядчики смогут приступить к работе уже в этом году. Строительство пройдет в четыре этапа. Они будут осуществляться до 2028 года.

За это время нужно обустроить в общей сложности 104 километра трамвайных путей и два депо. Кроме того, необходимо закупить 61 трехсекционный трамвай и одновременно сделать модернизацию 30 односекционных вагонов из числа тех, что уже есть у города.

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Кроме того, модернизируют 30 имеющихся односекционных

(Подробности)