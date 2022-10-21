В Роспотребнадзоре рассказали об отравлении грибами в Ростовской области

Лисички трудно спутать с другими грибами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области сообщается о случаях отравления грибами в октябре 2022. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. Правда, число отравившихся дончан не называется.

- Отравления происходят из-за недостаточных знаний относительно видов и разновидностей грибов и нежелания отказаться от опасной привычки сбора и употребления в пищу дикорастущих грибов неизвестной видовой принадлежности, - объяснили причины отравлений санитарные врачи.

Там же предупредили, чтобы не оказаться на больничной койке, нужно соблюдать несколько важных правил (см.ниже).

- Употребление в пищу грибов совместно с алкоголем может активировать ряд токсинов и приводить к возникновению отсроченного токсического синдрома, - говорят эпидемиологи. - В случае отравления грибами не занимайтесь самолечением и своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

Известно, что людям с ослабленным здоровьем, детям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не рекомендуется употреблять в пищу грибы. Все потому, что они являются, в том числе трудно перевариваемым продуктом.

КОНКРЕТНО Как не отравиться поганками

- не употребляйте в пищу сырые грибы, а также приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы не уверены;

- не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, парках и т.п., а также старые, переросшие грибы: в них присутствуют продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека;

- не покупайте грибы сырые, сушеные, солёные и консервированные в местах несанкционированной торговли, в том числе вдоль автотрасс, и у случайных лиц;

- запах грибов не гарантирует их съедобность: смертельно ядовитая бледная поганка в молодом возрасте вообще не имеет запаха или пахнет как шампиньон;- соблюдайте технологию приготовления грибов: грибы нужно очистить, промыть, затем отмочить или отварить. При предварительной обработке ядовитые вещества в условно съедобных грибах разрушаются, и только тогда грибы можно использовать для приготовления блюд.

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