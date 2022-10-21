В Ростовской области пройдет день льготной стерилизации животных

Цель акции – снизить популяцию безнадзорных животных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области 27 октября пройдет день льготной стерилизации животных. Об этом сообщает региональное Управление ветеринарии.

- Ветврачи помогают владельцам кошек и собак решить проблему появления незапланированного потомства у питомцев, - рассказали в ведомстве. – Также уличных животных приносят и волонтеры. Цель акции – снизить популяцию безнадзорных животных, которая растет за счет выброшенных домашних и бесконтрольного размножения бездомных собак и кошек.

В дни акции цены на услуги по кастрации и стерилизации животных-компаньонов значительно снижены. Правда, записаться на процедуру нужно заранее (адреса см. ниже). Акция проводится в государственных ветлечебницах.

К слову, если вы не успеете сделать это в ближайший четверг, то до конца года будут проходить еще два дня льготной стерилизации - 24 ноября и 29 декабря.

КОНКРЕТНО

Адреса государственных ветклиник

г. Азов, ул. Ленина, 74, тел. (86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (86383)2-69-09;

ст. Вешенская, пер. Буденновский,11, тел. (863) 532-19-32;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. +7(86392)7-48-67;

р.п. Каменоломни, пер. Садовый, д.21, (863) 602-35-67;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27, тел. (863) 657-28-27;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35.

г. Морозовск, пер. Гладкова, 37, тел. (86384) 5-10-17;

г. Новочеркасск: пер. Скрябина, 5а, тел. (8635) 24-91-43, 8 (8635)2 23-22-81;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 106, тел. (863) 264-68-19;

г. Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. (86356)4-14-10;

х. Старая Станица, пер. Монтажный, 2, тел.(863) 659-41-03;

п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 19/1, тел.: (863) 519-11-21;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (863) 622-27-00.

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