В Ростовской области будут судить мужчину, убившего инвалида гвоздодером

Нападению подверглись мужчина и его мать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Белокалитвинского района будут судить за разбойное нападение. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По информации ведомства, 37-летний мужчина обвиняется сразу по девяти статьям. Его будут судить за разбойное нападение, убийство и кражу.

Следователи установили, что в августе 2020 года он был в Новошахтинске. Вместе с приятелями они сговорились для совершения разбойного нападения. Их целью стала 69-летняя женщина и ее 47-летний сын. Злоумышленник пробрался к ним в дом и ударил гвоздодером. Женщине, но ее сын от полученных травм скончался на месте. Преступник украл у них 780 тысяч рублей, а затем поджег дом и скрылся.

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