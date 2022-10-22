Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 9:07

На Дону областные спасатели провели для мобилизованных мужчин уроки по оказанию первой помощи

Навыки оказания помощи отрабатывали на манекенах и товарищах
Анна ШИЛЯЕВА
Областные спасатели проводят уроки оказания первой помощи для мобилизованных. Фото: пресс-служба областного правительства

Областные спасатели проводят уроки оказания первой помощи для мобилизованных. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростове областные спасателипроводят для мобилизованных дончан уроки по оказанию первой медицинской помощи. Среди преподавателей – спасатель международного класса, заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Олег Сосунов.

Как сообщается на сайте правительства Ростовской области, занятия состоят из двух частей: теоретической и практической.

Тематика уроков - разная. Так, жителям региона, которым пришли повестки, рассказывают о том, как остановить кровотечение, о сердечно-легочной реанимации, о помощи при переломах.

Навыки первой помощи слушатели отрабатывали на манекенах и на своих товарищах.

- Теперь я уверен, что при необходимости смогу помочь и себе, и своим товарищам, - рассказал участник курсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Милый, я теперь умею стрелять! Кто еще из нас защитник?!": Как в Ростовской области проходят курсы военной подготовки для гражданских

Чему обучают ростовчан на двухдневных курсах военной подготовки на полигоне ЮВО (подробнее)