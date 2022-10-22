На Дону областные спасатели провели для мобилизованных мужчин уроки по оказанию первой помощи

Областные спасатели проводят уроки оказания первой помощи для мобилизованных. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростове областные спасателипроводят для мобилизованных дончан уроки по оказанию первой медицинской помощи. Среди преподавателей – спасатель международного класса, заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Олег Сосунов.

Как сообщается на сайте правительства Ростовской области, занятия состоят из двух частей: теоретической и практической.

Тематика уроков - разная. Так, жителям региона, которым пришли повестки, рассказывают о том, как остановить кровотечение, о сердечно-легочной реанимации, о помощи при переломах.

Навыки первой помощи слушатели отрабатывали на манекенах и на своих товарищах.

- Теперь я уверен, что при необходимости смогу помочь и себе, и своим товарищам, - рассказал участник курсов.

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