28 тысяч тюльпанов высадили за день в Ростове

28 тысяч луковиц тюльпанов разных сортов высадили в Ростове. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко

В Ростове в субботу, 22 октября, прошел общегородской День тюльпанонасаждения. В скверах имени Фрунзе, города Дортмунда, «Покровский», пр. Космонавтов в районе Казанской церкви, а также в парке «Димитриевский», на Измайловском бульваре в Суворовском и в других районах донской столицы высадили 28 тысяч луковиц тюльпанов различных сортов: простые ранние тюльпаны, Руби Ред, Принц Карнавал, Кристмас Марвел, Триумф, Оскар, Уайт Дрим.

- Этой осенью мы высадим еще порядка 300 тысяч этих цветов. В основном - в районе кольцевых и транспортных развязок, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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