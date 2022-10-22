Ростовчан напугали фейковые листовки с предупреждением об обстрелах

Фейковые листовки расклеены массово у подъездов, в лифтах, у аптек и магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фейковые объявления от имени администрации Ростова о возможности обстрела города обеспокоили жителей донской столицы в субботу, 22 октября. Фотографии листовок с гербом ростовской администрации, но с ложной информацией стали появляться в городских палбиках в соцсетях.

Листовки с тревожной информацией и визуальным оформлением как на сайте городской администрации ростовчане заметили у подъездов многоквартирных домов, в лифтах, возле аптек и магазинов.

- Представленная информация не соответствует действительности. Администрация города не создавала и не распространяла подобные листовки, - опровергла слухи официальный представитель администрации города Мария Петрова. - Они созданы лишь с одной целью - сеять панику среди ростовчан.

Также городские власти напомнили, что актуальная и достоверная информация регулярно появляется на официальном сайте администрации Ростова и городской Думы, а также в аккаунтах сити-менеджера Алексея Логвиненко в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

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