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Общество22 октября 2022 19:18

Ростовчан напугали фейковые листовки с предупреждением об обстрелах

Городские власти опровергли причастность к распространению этих объявлений
Татьяна ТИХОНОВА
Фейковые листовки расклеены массово у подъездов, в лифтах, у аптек и магазинов.

Фейковые листовки расклеены массово у подъездов, в лифтах, у аптек и магазинов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фейковые объявления от имени администрации Ростова о возможности обстрела города обеспокоили жителей донской столицы в субботу, 22 октября. Фотографии листовок с гербом ростовской администрации, но с ложной информацией стали появляться в городских палбиках в соцсетях.

Листовки с тревожной информацией и визуальным оформлением как на сайте городской администрации ростовчане заметили у подъездов многоквартирных домов, в лифтах, возле аптек и магазинов.

- Представленная информация не соответствует действительности. Администрация города не создавала и не распространяла подобные листовки, - опровергла слухи официальный представитель администрации города Мария Петрова. - Они созданы лишь с одной целью - сеять панику среди ростовчан.

Также городские власти напомнили, что актуальная и достоверная информация регулярно появляется на официальном сайте администрации Ростова и городской Думы, а также в аккаунтах сити-менеджера Алексея Логвиненко в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

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