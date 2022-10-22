Раздачу листовок о частичной мобилизации в школах Таганрога опровергли городские власти

Сегодня необходимо быть особенно остородным с информацией из непроверенных источников Фото: Анастасия Осипова

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин в своем телеграм-канале опроверг сообщения о том, что старшеклассникам в школах города, якобы, раздавали листовки с информацией о том, зачем нужна частичная мобилизация. Такая информация была опубликована в соцсетях.

Градоначальник заявил, что это «ложь, провокационный материал».

- Никто его не распространял в учебных заведениях, - сказал Михаил Солоницин.

Также он еще раз напомнил о том, что сейчас в сети — большое количество фейковой информации.

- Сейчас обязательно нужно внимательно относиться к этому. С кем общаются дети? Какую информацию читают в социальных сетях? Лишний раз поговорить и уделить время нашим детям. Они в этом нуждаются, - добавил он.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» рассказывала о том, что в регионе появилась казачья кибер-дружина. Школьники, который входят в ее состав, развенчивают фейки в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области казачья кибердружина объявила войну фейкам и хулиганам

Школьники каждый день мониторят соцсети, разыскивая опасные сообщения (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове на военного завели уголовное дело за фейк о действиях ВС РФ

По предварительным данным, сейчас мужчина находится под стражей (подробнее)