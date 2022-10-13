В Ростовской области казачья кибердружина объявила войну фейкам и хулиганам

На Дону за безопасностью в сети следит кибердружина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, в Шахтах, ученики восьмых и девятых классов создали казачью кибердружину. Главное оружие таких казаков - не шашка и нагайка , а компьютерная мышь, монитор и смартфон. «КП-Ростов-на-Дону» узнала, почему ребята скрывают свои лица и имена, и как они проводят целые расследования, не выходя из дома.

КТО ЖЕ ТАКИЕ КИБЕРБОЙЦЫ

Как рассказал руководитель казачьей детско-молодежной организации «Донцы» в Шахтах Виталий Голотвин, командир кибердружины, в ее состав входят и мальчишки, и девчонки.

- Вместе со мной десять человек, - говорит Виталий Голотвин.

Совершеннолетний в дружине только ее командир. Кибребойцы – ученики восьмых-девятых классов.

В задачи ребят входит изучение соцсетей на предмет фейковых новостей и сообщений, опасных для детей. Под пристальным вниманием – информация об СВО.

РАБОТА КИПИТ ПОСТОЯННО

За одними ребятами закреплена соцсеть «Одноклассники», за другими – «ВКонтакте», за третьим – мессенджер «Телеграм».

- В понедельник отрабатываем группы на предмет призывов к суициду, во вторник – отслеживаем сообщения, которые могут дискредитировать органы власти или вооруженные силы РФ. В среду появляется еще какая-нибудь задача. И так – пять дней в неделю. Иногда ребята работают и в выходные, - продолжает командир отряда.

Обычно школьники тратят на поиски сомнительной информации часа два – три в день. Кто-то работает из дома за ноутбуком, кто-то – с телефонов.

- Если нашли информацию, которая кажется фейковой, то тут же звоним в ведомство, будь то полиция или МЧС, и проверяем, был факт или нет. Потом пишем в комментариях к посту, соответствует ли сообщение действительности, - говорит Виталий.

В день на мониторинг соцсетей ребята тратят два-три часа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ДРАКА В ШКОЛЕ И ХУЛИГАНЫ В ПАРКЕ

Однажды в одном из городских пабликов, кибердужина увидела снимки сломанной лавочки в городском парке. По комментариям школьники быстро вычислили хулиганов.

- Ими оказались местные подростки. С ними потом сотрудники ПДН провели профилактическую беседу. Поэтому не только онлайн-хулиганов ловим, но и реальных находим, - пояснил Виталий.

Чуть позже ребята увидели в сети, как в одной из шахтинских школ подростки жестоко избивают ребенка. Об этом рассказали и полиции, и учителям.

Стали разбираться дальше. Оказалось, что видео постановочное. Дети сняли его на телефон и разместили в соцсети, чтобы просто привлечь к себе внимание.

- Так что бывает и такое, - продолжает собеседник.

"НИКТО НЕ ЗНАЕТ ИХ ИМЕН"

При этом командир дружины не скрывает, что некоторые горожане настроены критично по отношению к кибердружине и даже между собой называют ребят «ябедами».

Ученики понимают, что «сколько людей, столько и мнений», и сохраняют свою анонимность.

- В городе кроме меня никто не знает их имен. Для меня, как для руководителя, важна безопасность детей, которые в свою очередь всеми силами стараются сделать безопаснее интернет, - сказал Виталий Головин.

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