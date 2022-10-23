В Ростове на Суворовском в строящемся спорткомплексе вспыхнул пожар

Пожарные быстро справились с огнем
Фото: Алена МАРТЫНЕЦ
В Ростове в воскресенье, 23 октября, в микрорайоне Суворовском, произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло вблизи со строящимся спортивным комплексом. Клубы черного дыма были видны далеко вокруг.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что загорелся подъемный механизм на стройплощадке.
- Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Ликвидация огня зафиксирована в 15.51, - прокомментировали в ведомстве.
С огнем боролись восемь человек, также на месте работали два спецавтомобиля. Раненых и погибших нет.
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