В Ростове на Суворовском в строящемся спорткомплексе вспыхнул пожар

Пожарные быстро справились с огнем Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

В Ростове в воскресенье, 23 октября, в микрорайоне Суворовском, произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло вблизи со строящимся спортивным комплексом. Клубы черного дыма были видны далеко вокруг.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что загорелся подъемный механизм на стройплощадке.

- Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Ликвидация огня зафиксирована в 15.51, - прокомментировали в ведомстве.

С огнем боролись восемь человек, также на месте работали два спецавтомобиля. Раненых и погибших нет.

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