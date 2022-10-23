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Происшествия23 октября 2022 13:54

В Ростове в девятиэтажном доме произошел пожар

Вспыхнула квартира на последнем этаже
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове в мгогоеартирном доме произошел пожар

В Ростове в мгогоеартирном доме произошел пожар

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в воскресенье днем, 23 октября, в Первомайском районе, на улице Туполева, вспыхнула квартира, расположенная в девятиэтажном доме. В областном МЧС сказали, что информация о ЧП поступила на пульт в 12:45.

- Квартира расположенная на девятом этаже, площадь пожара составила 15 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ликвидация пожара была зафиксирована в 12.53. С огнем боролись 26 пожарных. На месте работали девять спецмашин По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Также сегодня произошел пожар на стройплощадке в Суворовском. Там вспыхнул подъемный механизм.

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Жертв и пострадавших нет (подробнее)