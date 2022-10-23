В центре Ростова мужчина упал с седьмого этажа

Ростовчанин упал с высоты седьмого этажа Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове в воскресенье, 23 октября, около пяти часов вечера, произошла трагедия, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

В районе пересечения Большой Садовой и проспекта Буденновского с седьмого этажа многоэтажки упал человек. Мужчина скончался до приезда скорой помощи, которую вызвали очевидцы случившегося.

Личность погибшего установлена, известно, что ему 27 лет. По факту случившегося проходит проверка.

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