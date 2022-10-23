Жена Дмитрия Диброва для поездки в город на Волге заказала наряды в Костроме

Полине Дировой понравились платья и костюмы костромкого бренда. Фото: страница Полины Дибровой в соцсети

Жена телеведущего Дмитрия Диброва любит путешествовать. Часто мать троих сыновей бывает в Турции и на Мальдивских островах.

А этой осенью она решила отдохнуть в старинном городе на Волге — в Плесе Ивановской области. К поездке Полина подготовилась основательно — обновила гардероб, заказав необычные платья, детали которых отсылают к 18-19 векам.

Так, наряды сшиты из натуральных тканей, украшены кружевами и оборками.

- Решила, что это идеальное дополнение к моим образам в путешествии, - написала Полина Диброва в своем аккаунте в соцсети.

К слову, платья сшиты в Костроме.

- Как же тонко и красиво, - поделилась впечатлениями от луков Полина Диброва.

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