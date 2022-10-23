Стало известно, когда в Ростовскую область приедет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза уже в пути! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России стартовала акция «Поезд Деда Мороза». Она началась 22 октября и продлится до 15 января.

Проект запустили РЖД и правительство Вологодской области.

- Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами, - сообщает сайт РЖД.

В Ростовскую область, в Таганрог, состав прибудет 16 декабря. А из донского города 17 декабря состав отправится в Воронеж. В Ростове поезд Деда Мороза останавливаться не будет.

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