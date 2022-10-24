В Ростове-на-Дону танкер «Суздаль» чуть не врезался в лодку с рыбаками

На линии фарватера находились несколько лодок. Фото: соцсети.

В Ростове около железнодорожного моста в воскресенье, 23 октября, рыбаки оказались в воде из-за сухогруза под названием «Суздаль». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

На опубликованном в соцсети видео видно, что на линии фарватера находились несколько лодок. Некоторые рыбаки успели на своих лодках отплыть от приближающейся баржи. А вот трое рыбаков на одном из плавсредств ее вовремя не заметили. Двоим из них пришлось нырять в реку и вплавь добираться до берега. Третий же рыбак остался в лодке и пытался избежать столкновения.

В итоге никто из них не пострадал - баржа прошла совсем рядом с лодкой, не задев ее. Только большая волна отбросила суденышко в сторону. Рыбак удержался на борту. Остальных же двоих приняли на борт другие рыбаки.

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