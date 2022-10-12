Восемь подростков чуть не перевернулись на лодках в Дону

Ребята заблудились и чуть было не пошли ко дну. Фото: областная служба спасения на водах

Компания из восьми подростков в Азове решила насладиться последними теплыми днями отправилась на лодках по реке. Правда, с перегрузом — по четверо на две двухместные лодки.

Небольшой каприз погоды, и водная прогулка чуть не обернулась трагедией, если бы не помощь одного спасателя, который знает местные острова как свои пять пальцев. Подробностями истории читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в в областной службе спасения на водах.

ЗАБЛУДИЛИСЬ И ЗАСТРЯЛИ

Беда чуть было не случилась теплым воскресным днем. Восемь старшеклассников из Азова решили покататься на лодках, которые якобы взяли в пункте проката. Распределились по четверо на одну двухвесельную лодку и отправились навстречу приключениям. Правда, уплыть ребятам далеко не удалось. Подойдя к острову Зеленому, они застряли недалеко от берега — не хватило навыков справиться с сильным течением, да еще и лодки зацепились за водоросли. Тогда, самый сознательный из школьников, позвонил в службу спасения по номеру «112».

- Позвонили где-то в начале четвертого дня. От подразделения дети были совсем близко, но не понимали, где они находятся, - рассказывает спасатель Азовского-Центрального поисково-спасательного подразделения Валерий Шерева.

А островов в Азовском районе много. Но ребятам повезло, что Валерий тут долго живет и 15 лет работает спасателем на воде — все острова знает как свои пять пальцев.

- Есть в том районе Петровский остров, есть Зеленый — не путайте с одноименным в Ростове, - уточняет собеседник. - Когда понял, что они стоят у Зеленого острова, отправился туда.

Спасатель Валерий Шерева знает местные острова как свои пять пальцев. Фото: областная служба спасения на водах

«ЗАТО ЭКСТРИМ, ЗАТО ВЕСЕЛО»

Спасатель на катере обошел окружность острова и нашел заблудившихся юных судоводителей.

- Там ждали на двух лодках восемь ребят — три девочки и пять парней лет по 17. Все улыбались, никто напуган не был, - вспоминает спасатель.

Но это ребятам просто повезло. Воскресная прогулка могла окончиться страшным.

- Был очень сильный восточный ветер с порывами. Это-то и плохо: немножко пройдешь на лодке, и одним порывом ветра из-под тучи относит назад. Ребят прижало ветром к острову, и они не могли выгрести, - описывает картину Валерий. - К тому же по четыре человека в двухместных лодках — это очень опасно. Там спичечный коробок от края борта до воды оставался. Попалась бы им хорошая волна, под воду бы ушли, а выйди с таким перегрузом на середину реки — все могло быть... Я им объясняю, а они: «Ну знаем мы — знаем. Зато экстрим, зато весело».

БЕЗ ВЗРОСЛЫХ НА ВОДУ НЕЛЬЗЯ

Шестерых искателей приключений спасатель забрал к себе на борт катера, а двое не пожелали покидать лодки. Тогда их сопроводили до берега. Все ребята тепло поблагодарили спасателя и продолжили свой отдых уже без приключений.

Как рассказали в пресс-службе областной службы спасения на водах, за последние два года в акватории Таганрогского залива в Неклиновском районе дети попадали в опасные ситуации дважды.

- По закону несовершеннолетним на водоемах без взрослых появляться нельзя вообще, тем более на лодках, - обратила внимание помощник начальника службы спасения на водах Анастасия Калдурова. - В обоих случаях на борту дрейфующих лодок находили подростков.

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