Водителям стоит заранее продумать свой маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в центре города. Об этом 24 октября сообщили на сайте администрации города.

По информации ведомства, ограничения будут действовать с 31 октября по 20 декабря. Автомобилисты не смогут проехать на участке от проспекта Театрального до улицы Ченцова. Причиной стали работы по проведению подземных коммуникаций.

Также с 31 октября по 6 декабря движение будет ограничено на улице Текучева от дома №33 до дома №55. Подрядчики будут ремонтировать линию водопровода.

Кроме того, ограничения коснутся улицы Природной на участке от улицы Змиевской до Природной, 2к и до дома №41 по той же улице. На этих участках ограничения будут действовать с 31 октября по 20 декабря.

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(Подробности)