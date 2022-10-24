В Ростовской области в живых раках обнаружили кишечную палочку

Специалисты Референтного центра Россельхознадзора Ростовской области выявили в образцах живых раков бактерии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты Референтного центра Россельхознадзора Ростовской области выявили в образцах живых раков бактерии группы кишечной палочки. Что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

По данным ведомства, группа бактерий кишечной палочки объединяет более 100 видов микроорганизмов, в том числе представителей родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, которые обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в воде, пищевых продуктах, почве.

Наиболее интенсивно кишечная палочка развивается при температуре 37 С°, а погибает за 15 минут при + 60 С°. Примечательно, что кишечная палочка является естественным обитателем кишечника большинства теплокровных животных, включая и человека. В основном она безвредна., но в результате мутаций среди безвредных штаммов кишечной палочки могут формироваться штаммы со свойствами, губительными для организма-хозяина.

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