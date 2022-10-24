В Ростове временно ограничат водоснабжение на нескольких улицах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове запланировали временное ограничение водоснабжения. Об этом сообщили в городском водоканале.

Ограничения будут действовать с 8:30 27 октября до 8:00 28 октября на участках от улицы 18-я Линии до улицы 30-я Линия и от улицы Ченцова до улицы Закруткина.

Причиной снижения напора воды в домах ростовчан станет переподключение водопроводной сети. Оно будет проводиться на Базарной площади, на пересечении улиц Мурлычева/22-я линия и улиц Налбандяна/22-я линия.

- Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, - отметили в ведомстве.

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Перебои будут происходить на улицах Свободы и Кислородной, в центре города и в Северном районе.