В Шахтах в ДТП с грузовиком пострадали три человека

Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах в аварии с грузовиком пострадали три человека. ДТП произошло вечером 24 октября на улице Платова.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 29-летний водитель «ВАЗ-21120» выехал на «встречку» и на всей скорости врезался в грузовик «Скания Р-114» с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. В результате аварии водитель легковушки и его пассажиры получили травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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