Ярмарка ко Дню народного единства пройдет в Новочеркасске

Все продукты будут по доступным ценами Фото: Александр ХИТРОВ

В Новочеркасске в День народного единства пройдет продовольственная ярмарка. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Торговые ряды развернутся 4 ноября на площади Ермака. У гостей и жителей города будет возможность купить свежие овощи, фрукты, колбасы и мяса. Для любителей сладкого на прилавках можно найти мед, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Отметим, что в ярмарке примут участие производители и фермеры Ростовской области и соседних регионов. Все продукты будут по доступным ценами

Предприятиям и индивидуальным предпринимателям для участия в ярмарке, нужно подать заявку не позднее чем за два дня до торгов.

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Гости и жители города смогут купить свежие сезонные овощи, фрукты, а также мясо и молочку

(Подробности)