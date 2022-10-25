Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 октября 2022 11:03

Под Ростовом в ДТП пострадал 39-летний водитель

Мужчина за рулем «Форда» не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика
Лейла МИРИШОВА
Грузовик стоял на обочине дороге из-за поломки. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Грузовик стоял на обочине дороге из-за поломки. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии пострадал 39-летний водитель. ДТП произошло 24 вечером октября на трассе «Ростов-Азов».

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Форда» не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика «КАМАЗ-65117». За рулем фуры находился 56-летний водитель. Грузовик стоял на обочине дороге из-за поломки.

- В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один человек погиб и трое пострадали в столкновении иномарки с отечественным автомобилем на трассе под Ростовом

Все пострадавшие были госпитализированы

(Подробности)