Под Ростовом в ДТП пострадал 39-летний водитель

Грузовик стоял на обочине дороге из-за поломки. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии пострадал 39-летний водитель. ДТП произошло 24 вечером октября на трассе «Ростов-Азов».

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Форда» не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика «КАМАЗ-65117». За рулем фуры находился 56-летний водитель. Грузовик стоял на обочине дороге из-за поломки.

- В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

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Все пострадавшие были госпитализированы

(Подробности)